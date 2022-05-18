شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بيانات بطاقات التموين على موقع دعم مصر وتسجيل رقم المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فىِ تحديث بيانات اصحاب البطاقات التموينيةً واتاحة خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين إلكترونيا مجانا على موقع "دعم مصر"، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول وأن، أما غير ذلك، فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا .

ويستطيع صاحب بطاقة التموين، ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع أستقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول، وانه عقب تسجيل رقم المحمول يتم إلغاء الرسالة التي تظهر على بون الصرف خلال 48 ساعة من تقديم طلب التسجيل والتى تفيد بضرورة تسجيل رقم الهاتف.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات، لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.