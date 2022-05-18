شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى بودابست يلتقى برئيس جامعة ELTE المجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، بالدكتور “لازلو بورهي” رئيس جامعة ELTE المجرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية المناظرة، خاصة فيما يتعلق بالدراسات اللغوية والترجمة وعلم المصريات، بالإضافة إلى التباحث حول تنظيم فعاليات للترويج للحضارة والثقافة المصرية، وتزويد مكتبة الجامعة بمجموعة متنوعة من الكتب المصرية في مختلف المجالات لتكون بمثابة مرجع للباحثين المجريين المهتمين بالشأن المصرى.

من جانبه، أكد رئيس جامعة ELTE علي الأهمية التي توليها الجامعة للتعاون مع مصر في ظل ما تتمتع به الجامعات المصرية من سمعة دولية مرموقة، ورغبتها في تكوين اتفاقيات تعاون مع الجامعات المصرية المناظرة وذلك في إطار انفتاح الجامعة المجرية المرموقة وحرصها على التعاون مع جامعات الدول الأفريقية.

وفي ذات السياق، أعرب السفير الشناوي عن الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لدعم منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر ورفع مستوى الكوادر الجامعية والبحثية بما في ذلك من خلال التبادل الطلابي والأكاديمي.

جدير بالذكر أن البعثات الأثرية التابعة لقسم المصريات بجامعة ELTE لها مساهمات إيجابية في عمليات الاكتشافات الأثرية في مصر، وسوف تحتفل عام 2023 بمرور أربعين عاما على بدء أعمالها في مصر.