شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والبنك فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والبنك في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق مناخ آمن للجميع.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة، في المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

والتقى الفريقان فى 4 لقاءات، فاز الأهلى مرة واحدة بينما تعادل الفريقان فى 3 لقاءات وسجل الأهلى 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.