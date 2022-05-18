شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محلب وعلى المصيلحى وكرم جبر يشاركون فى عزاء الراحل صلاح منتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد الوزراء الحاليين والسابقين على عزاء الكاتب الصحفى الراحل صلاح منتصر، حيث وصل منذ قليل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وإبراهيم المعلم نائب رئيس النادي الأهلي السابق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق.

وكان الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر رحل يوم الأحد الماضي ، بعد إسهامات كبيرة ومسيرة حافلة في خدمة الصحافة المصرية والعربية، و يعد الراحل من مواليد محافظة دمياط، والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير "مجرد رأي" والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

وتبنى الكاتب الصحفى الراحل صلاح منتصر حملة ضد التدخين وكان يركز على ذلك في عموده اليومى في كل شهر فبراير تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة التدخين، كما كان عضوًا بمجلس الشورى وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة ، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس لتحرير مجلة أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف للطبع والنشر.