شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم المتاحف العالمى.. تعرف على فعاليات المتاحف المصرية احتفالا بهذه المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بيوم المتاحف العالمي في 18 من مايو من كل عام منذ عام 1977، للتأكيد على أهمية المتاحف ودورها في حفظ الآثار والتراث ونشر الثقافة والذوق الفني، فضلا عن دورها التعليمي والتوعوي وأهميتها كأحد عوامل الجذب السياحي.

وقد اختار المجلس الدولي للمتاحف "ICOM" شعار "قوة المتاحف" ليكون شعار الاحتفال بيوم المتاحف العالمي هذا العام، حتى يكون فرصة للمختصين بالمتاحف من أجل التواصل مع الجمهور بشكل قوى ومؤثر وتنبههم بالتحديات التي تواجه المتاحف في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة وتفعيلا لشعار اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام تقيم المتاحف المصرية عددا من الفعاليات والأنشطة لزائريها لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة ورفع الوعي السياحي والأثري لهم ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية اجتماعية تعليمية توعوية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030.





فعاليات المتاحف المصرية:المتحف المصري بالتحرير: عرض بمدخل المتحف غطاء تابوت الملكة إياح حتب الأولى زوجة الملك سقنن رع قائد حرب التحرير ضد الهكسوس، بالإضافة إلى تنظيم عددا من الجولات الإرشادية المجانية للزوار من جميع الأعمار وجولات خاصة للأطفال من ذوي الهمم وورش عمل حول الكتابة والفن. كما سيتم إعداد برنامج تعليمي خاص لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

متحف الفن الإسلامي: عرض مصحف من العصر المملوكي بفاترينة العرض المؤقت، بالإضافة إلى إقامة معرض فني مؤقت لعدد من اللوحات الفنية المقدمة تطوعا من عدد من الفنانين المصريين، وتنظيم محاضرة عن دور المتاحف في صياغة الأفكار الإنسانية وإثراء الشعوب بالكيان الحضاري لدى الشعوب، وورش عمل فنية وتعليمية وترفيهية للأطفال من ذوي الهمم وربطها بمقتنيات العرض المتحفي.

المتحف القبطي: تنظيم معرض عن الأدوات الطبية بعنوان "أيقونة ومخطوطة"، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات حيث سيتم إلقاء محاضرة بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة القاهرة حول " تاريخ الطب في التراث"، فضلا عن إعداد مجموعة من ورش العمل الفنية، التعليمية والترفيهية للأطفال من جميع الأعمار ومن ذوي الهمم عن تشكيل الطين الأسواني، الطباعة وغيرها من الموضوعات الفنية.

متحف تل بسطا: تنظيم معرض عن المعبودة باستت وأهميتها داخل إقليم تل بسطا، بالإضافة إلى ورش تعليمية عن فن النحت، والتلوين على الجبس، وتنظيم جولات إرشادية بالمتحف.

متحف طنطا: تنظيم معرض عن المعبودة إيزيس، بالإضافة إلى محاضرة عن دورها في العالم القديم، وجولات إرشادية لزوار المتحف من جميع الأعمار والفئات.

متحف بني سويف: تنظيم معرض بالتعاون مع قصر تفافة بنى سويف لعرض عدد من العملات تحكى تاريخ مصر الحديث منها النكلة، المليم، النصف فرنك، القرش، الريال، والجنيه الورقي، بالإضافة إلى ندوة لطلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف.

متحف كفر الشيخ: تنظيم ثلاث معارض أولها أثري عن التمائم والثاني فني يضم لوحات فنية لطلاب كلية الآثار، والثالث فني للأطفال من ذوي الهمم. كما سيتم تنظيم عدد من الورش التعليمية للأطفال والمحاضرات عن المتاحف ودورها في المجتمع بالتعاون مع مركز ثقافة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تنظيم جولات إرشادية مجانية لزوار المتحف.

متحف الإسكندرية القومي: تنظيم معرض وندوة عن الإسكندرية وتاريخها ومعالمها الأثرية والسياحية، وورش تعليمية للأطفال عن البردي والأزياء والجلود والطباعة على القماش، كما سيتم تنظيم جولات داخل المتحف.

متحف مطروح: بث فيديو مصور على صفحة المتحف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لعدد من القطع التي سيتم عرضها في عرض مؤقت بالمتحف لتسليط الضوء على الحقب التاريخية المختلفة في تاريخ مصر القديمة، بالإضافة إلى عدد من الجولات الإرشادية للزوار.

متحف السويس القومي: تنظيم معرض يضم مجموعة من القطع الأثرية تسلط الضوء على أن مصر ملتقي الثقافات وتعدد الحضارات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تاريخ الملك سنوسرت الثالث وتأثيره في التاريخ المصري من خلال تمثاله المعروض بالمتحف، بالإضافة إلى إقامة ندوة حول قوة حكام مصر.

متحف الأقصر: تنظيم معرض مؤقت وندوة وورشة عمل عن الفخار في مصر القديمة يستعرض خلالهم أهمية صناعة الفخار واستخداماته المختلفة في مصر القديمة، بالإضافة إلى عرض أفلام توضيحية لهذه الصناعة وشرح على نماذج مصنوعة بالقسم التعليمي بالمتحف.

متحف أسوان: تنظيم معرض مؤقت بالمتحف عن أدوات الزينة في مصر القديمة يتم تصويره وبثه عبر صفحة المتحف علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بالإضافة الي تنظيم ورش تعليمية وحرفية عن الفخار وجولات إرشادية للزوار.

متحف سوهاج القومي: تنظيم عرض مؤقت لتمثال من الجرانيت للمدعو "ونن نفر" ووالده "مرى" من عصر الأسرة 19 والذي تم العثور عليه في أبيدوس، وعرض أخر عن البنائين يستعرض خلاله تاريخ البناء والعمارة في مصر قديما وحديثا، بالإضافة إلي تنظيم محاضرة عن إدارة المتاحف.

متحف ملوي: تنظيم معرض تحت عنوان "تراث لا يفني" يستعرض خلاله أهم الصناعات في مصر القديمة مثل الحلى والفخار والنسيج، بالإضافة إلى ورشة عمل عن الفخار والرسم والتلوين والصلصال والصناعات التراثية المختلفة من سعف النخيل والخرز مع عرض عدد من منتجات هذه الورش، وكذلك معرض من منتجات أصدقاء المتحف من ذوي الهمم يضم أعمالهم الفنية من الخزف وسعف النخيل.

متحف الوادي الجديد: تنظيم معرض عن الكتابة يضم مجموعة من الاوستراكات من عصور أثرية مختلفة عليها كتابات من الأدب المصري القديم والمعاملات اليومية، بالإضافة إلى ندوة عن تاريخ الكتابة في مصر وورشة عمل عن الفخار وتراث الواحات، وجولات إرشادية للزوار.

متحف النوبة: تنظيم معرض فني لطلاب كلية الأثار جامعة أسوان، بالإضافة إلى ورش تعليمية للزوار.

متحف قصر المنيل: تنظيم معرض مؤقت يضم مجموعة من القطع الأثرية من مقتنيات القصر تحت عنوان " القوة الناعمة" منها لوحة زيتية للأميرة أمينة هانم إلهامي والدة الأمير محمد على وبعض من إكسسوارات الشعر وإبريق من الفضة وآخر من البورسلين المطعم بالفضة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة تحت عنوان "قصر المنيل الزمان والمكان" تتناول تاريخ القصر.

كما سيتم إلقاء محاضرة بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة عن " النباتات الطبية العطرية عند قدماء المصريين"، وورش حرف تراثية للسيدات لتصنيع الحلى، بالإضافة إلى عدد من الورش التعليمية للأطفال وجولات إرشادية للزوار.

متحف جاير اندرسون: تنظيم معرض عن الأخشاب وجماليات الزخارف في التراث الإسلامي يضم عدد من القطع المصنوعة من الخشب من مختلف العصور، بالإضافة إلى ورش حرفية للسيدات عن فنون الزخارف على الأعمال الخشبية، وورش تعليمية للأطفال عن تصنيع العرائس بطريقة إعادة التدوير وأخري لتعليم الخط العربي. كما سيتم تنظيم جولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين وشرح تاريخ المتحف ومقتنياته، مع عرض منتجات ورشة مكرمية لمحاربي السرطان.

متحف المركبات الملكية: تنظيم معرض عن رحلة العربة "شرابان "يستعرض خلاله الأحداث التي شاركت فيها هذه العربة وهي عبارة عن عربة كبيرة مكشوفة كانت مخصصة لرحلات الأسرة المالكة، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية عن المتاحف ودورها في المجتمع، وعن متحف المركبات وأسباب بنائه ووظيفة كل عربة معروضة به، كما سيتم تنظيم وورش فنية عن الحلى والإكسسوار الخاص بالأحصنة، وجولات إرشادية الزوار من كل الفئات.

متحف الشرطة: تنظيم معرض عن السفن في مصر القديمة يضم 15 نموذج لمركب من العصور المصرية القديمة، و5 لوحات توضيحية عن كيفية بناء السفن في مصر القديمة، بالإضافة إلى 2 ديوراما عن رحلة أبيدوس (عيد الأوبت). كما سيتم تنظيم ورش عمل عن كيفية صناعة السفن في مصر القديمة، والرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال، وجولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين لشرح المتحف.

متحف المجوهرات الملكية: تنظيم مجموعة من ورش العمل عن الحلى وصناعة الجلد، وورش تعليمية للأطفال لتعليمهم بعض المهارات الفنية، وجولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين لشرح المتحف ومقتنياته.

متحف رشيد الوطني: تنظيم معر ض وندوة تحت عنوان "حكاية متحف وقصة شعب" يضم مجموعة من الصور الأرشيفية عن تاريخ مدينة ومتحف رشيد.

متحف شرم الشيخ: سيقوم بوضع شجرة من الشجر الذي ينمو طبيعيا بجنوب سيناء فقط دون غيرها من المناطق، يوضع عليها صور فتوغرافية لكل متاحف الآثار المفتوحة للزيارة في مصر مبين عليها اسم المتحف ومكانه وتاريخ افتتاحه باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى صور لبعض المتاحف بالدول العربية والأجنبية كنوع من ربط البيئة المحيطة بموقع المتحف بالإضافة إلى تصوير مقطع فيديو صغير لهذا الحدث على أن يتم بثه عبر صفحة المتحف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

متحف بور سعيد: بث فيديو مصور لمجموعة من القطع الأثرية تحت عنوان "تنيس وآثارها" والتى تعد أقرب منطقة أثرية لمنطقة بورسعيد، وبثه على صفحة المتحف الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك).

متحف التحنيط: تنظيم جولات إرشادية للزائرين، وورشة فنية للأطفال عن الرسم علي ورق البردي، بالإضافة إلى تنظيم جولة إرشادية بالمتحف لمجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وتقديم مجموعة من الفقرات الترفيهية.

متحف الموزاييك: تنظيم ورشة عمل فنية عن الفسيفساء وعدد من الجولات الإرشادية.

متحف التمساح: تنظيم جولات إرشادية وعدد من الورش الفنية بالتنسيق مع قصر ثقافة كوم أمبو وتدريب بعض الأطفال على رسم بعض الكلمات باللغة المصرية القديمة مع عمل نماذج للمعبود سوبك بهيئاته المختلفة، وتنظيم ندوة تثقيفية عن دور المتحف المجتمعي ولرفع الوعي الأثري والثقافي لدى النشء، بالإضافة إلى تقديم بعض الفقرات الفنية بالتنسيق مع قصر الثقافة.

متحف الإسماعيلية: تنظيم برنامج تحت عنوان "أصل الحكاية" يستعرض تاريخ الموزاييك في مصر مسترشدا بأشهر لوحة موزاييك في مصر والمعروضة بالمتحف، بالإضافة إلى تنظيم جولات إرشادية للزوار، ورشة فنية يشارك فيها الزوار عن طريق كتابة أسمائهم بالهيروغليفية على ورق البردي، وورشة رسم وتلوين للأطفال لبعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف. كما سيتم تقديم عرض مسرحي للعرائس.

متحف ركن حلوان: تنظيم ورشة طباعة لزخارف مصرية قديمة على كارت معايدة على شكل شعار المتحف للأطفال وجولات إرشادية على مدار اليوم للزائرين.