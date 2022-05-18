شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز فرنسية لتحميل شحنة 60 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( LNG ALLIANCE ) والتى ترفع علم فرنسا و يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال، والسفينة ( MEDALTA ADVENTURER ) والتى ترفع علم جزر كيان و يبلغ طولها 175 مترا وبعرض 27 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34864 طن تشمل : 8199 طن أسمنت و 6715 طن يوريا و 1200 طن صويا و 6300 طن علف بنجر و 12450 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45018 طن تشمل : 5593 طن ابلاكاش و 20280 طن ذرة و 3740 طن زيت طعام و 11350 طن خردة و 3677 طن حديد و 1378 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 378 طن.

بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 874 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33832 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 365019 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5284 شاحنة .