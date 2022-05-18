الصحة تحتفل باليوم العالمى لطب الأسرة غدا.. وتؤكد: نقدم خدمات بجودة عالية

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الصحة والسكان، غدا الخميس، باليوم العالمي لطب الأسرة، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مؤكدة أنها تقدم خدمات بجودة عالية.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخط الساخن المجانى 08008880800 يستقبل استفسارات المنتفعات، والرد على الشكاوى من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً بواسطة نخبة من أخصائيات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.