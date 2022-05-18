شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق مع المتسببين فى تعديل بيانات طلاب بالثانوى العام بعد بدء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بإحالة مسئولى المدارس الذين قاموا بتعديل بيانات الطلاب في الصفين الأول والثانى الثانوى العام الخاصة باللغة الأولى واللغة الثانية والشعبة والتخصص بعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لما تسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعمال سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: أنه في حال عدم قيام المدارس بتسلیم کشوف المراجعة إلي طى قسم الاحصاء بالإدارات التعليمية يتم أيضا تحويل مسئولى الإحصاء بالإدارة التعليمية للتحقيق ، وذلك لإهمالهم في تنفيذ التعليمات السابق أرسالها مع إفادة الوزارة بنتيجة التحقيق مع اعتبار الأمر هام جدا وعاجل.

وشددت الوزارة على أنه يأتى ذلك بالإشارة إلى اختبارات الفصل الدراسی الثاني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، والحاقا للتعليمات الصادرة بشأن التنبيه علی مديرى المدارس الثانوی العام التابعة للمديريات بمراجعة وتدقيق جميع بيانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي وخاصة البيانات المؤثرة في الإختبارات الإلكترونية، موضحة أنه بمتابعة الموقف على قواعد البيانات المركزية تبين مایلی:

_ هناك عدد كبير من المدارس قامت بالتعديل في بيانات الطلاب فيما يخص الشعبة والتخصص أو اللغة

الأجنبية الأولي أو الثانية بعد بداية الامتحانات، ولما كان ذلك مخالفا لما سبق إرساله يتم تحويلهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على ضرورة قيام المدارس بمراجعة بيانات الطلاب وطباعة کشوف المراجعة والتوقيع عليها وتسليمها إلى قسم الاحصاء بالإدارة التعليمية للاعتماد قبل بداية أعمال الامتحانات.