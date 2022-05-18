شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأزهر يهنئ الشيخ محمد بن زايد برئاسة دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المجلس الأعلى للأزهر فى جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن خالص عزائه ومواساته لشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها فى وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويذكر المجلس الأعلى للأزهر بكل الامتنان والتقدير ما قدَّمه الفقيد الراحل لبلده ولأمته وللإنسانية كلها من إنجازات وعطاء، لقد كان الفقيد الكبير - ولا يزال - محل ثناء العالم كله وبخاصة الأزهر الشريف لدعم المؤسسات التعليمية والدعوية بسخاء وأريحية كريمة.

كما هنأ المجلس الأعلى للأزهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالثقة الكريمة من شيوخ الإمارات والشعب الإماراتى فى اختياره رئيسًا للدولة، ويذكر الأزهر له حبه لمصر وللأزهر الشريف وحكمته في اتخاذ القرارات وإدارة شئون السياسة والحكم لبلده داخليًّا وخارجيًّا.

وأعرب المجلس عن خالص دعائه أن يديم الله تعالى على الشيخ محمد بن زايد نعمة التوفيق وأن يمدَّه بعونه ومدده، وأن يجرى الخير على يديه، إنَّه ولى ذلك والقادرُ عليه.