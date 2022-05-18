شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: على المواطن العزوف عن شراء السلع حال ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن جائحة كورونا كان لها آثار سيئة جدا على ارتفاع الأسعار بكل القطاعات، ولذلك تدخلت الدولة المصرية بعدة خطوات لحماية المواطن المصرى ومواجهة أزمة كورونا وتأثيرها على المصريين.

وأضافت سعاد الديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك طلب من رئيس الوزراء في بداية كورونا، تحديد مجموعة من السلع الأساسية وتسعيرها بأسعار معلنة لفترة زمنية حتى انتهاء الأزمة.

وتابعت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: "ليس لدينا تسعير للسلع بالدولة، والسلع غير مسعرة حتى الآن، لذلك على المواطن نفسه دورا كبير في مواجهة الأسعار المرتفعة، حيث إذا ارتفع سعر سلعة ما يجب ألا يقبل على شرائها".

وأشارت إلى أن حملات جهاز حماية المستهلك دائمة النزول للأسواق لمتابعة الأسعار، محذره في السياق ذاته، من الشراء عبر الأونلاين لأن هناك مشكلات كثيرة به".