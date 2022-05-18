شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تعلن ملخصا بأنشطة معهد بحوث أمراض النباتات خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على ملخص بأهم الانشطة والخدمات التي قدمها معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال ابريل الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنه فيما يتعلق بأنشطة المعهد فى متابعة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، على مستوى محافظات الجمهورية، تم المرور على محافظات: المنيا – أسيوط – بنى سويف –الإسماعيلية – الغربية –الدقهلية، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر وكتابة التوصيات الملائمة لكل مرض، فضلا عن المرور على زراعات محصول بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية والتنبيه باتخاذ إجراءات المكافحة المناسبة لهذه المرحلة.

وأوضح مدير المعهد أنه تم المرور أيضا على المحاصيل البقولية الشتوية بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية بها، فضلا عن المرور علي محاصيل الفاكهة: النخيل والمانجو والعنب والزيتون والخوخ والموالح، فى محافظات البحيرة والإسماعيلية والغربية ومنطقة توشكى للوقوف على الحالة المرضية وكتابة التوصيات الملائمة.

وفيما يتعلق بالنشاط الإرشادى للمعهد، قال خليل، أنه تم تنفيذ 15 ندوة إرشادية حول العفن الهبابى لمحصول المانجو، فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة، فضلا عن تنفيذ (21) مدرسة حقلية لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( قصب السكر – بنجر السكر – الفراولة – القمح – البسلة) وطرق مكافحتها بمحافظات مصر المختلفة وذلك فى الفترة من 3/4 وحتى 28/4/2022.

وأشار خليل إلى أنه بالنسبة للنشاط البحثى تم نشر كتيب بملخصات البحوث المنشورة خلال عام 2020، وبلغت 167ملخصا بحثيا، فضلا عن نشر 6 بحوث خلال هذا الشهر، لافتا إلى أن النشاط الانتاجي للمعهد خلال أبريل، تم فحص (302) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، إضافة إلى فحص (107) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، إضافة إلى الاشتراك فى أعمال (23) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص (36) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص (16) طردا بها تقاوى محاصيل مختلفة، وتعريف (2) عزلة فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.