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تموين القاهرة يضبط كميات من السلع المغشوشة

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القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين بمحافظة القاهرة حملة كبرى استهدفت ضبط الاسواق والتصدي للغش التجاري ،وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة – بتكثيف الجهود في مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من اساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية.


وأسفرت عن الآتي:1- ضبط 1.5 طن دقيق استخراج 72% و1045 كجم سمن نباتي .

2- ضبط 1875 كجم ارز و1100 كجم سكر .

3- ضبط 330كجم سمن نباتي +350 كجم زبدة مرجرين.

4- ضبط 2400 كجم سكر +1440 كجم حلوى.

5- ضبط 215 كجم رنجة.

6- ضبط 700 كرتونة غاز فريون.

7- ضبط 3750كجم زيت نخيل +2500 كجم فيليه دجاج.

8- ضبط 4000 دجاجة زنة 1100 جم .

9- ضبط 4800 زجاجة زيت طعام 900 مللي.

10- ضبط 1700 كجم لحوم مجمدة  .

11- ضبط 1100 كجم عسل جلوكوز.

12- ضبط 6000 لتر صودا كاوية .

13- ضبط 1500 كجم بكرة خامات تستخدم في تصنيع الكمامات .

 

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الاسواق واعادة الانضباط ومصادرة كافة السلع المخالفة حرصا على صحة مواطني العاصمة 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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