شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة يضبط كميات من السلع المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين بمحافظة القاهرة حملة كبرى استهدفت ضبط الاسواق والتصدي للغش التجاري ،وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة – بتكثيف الجهود في مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من اساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت عن الآتي:1- ضبط 1.5 طن دقيق استخراج 72% و1045 كجم سمن نباتي . وأسفرت عن الآتي:1- ضبط 1.5 طن دقيق استخراج 72% و1045 كجم سمن نباتي . 2- ضبط 1875 كجم ارز و1100 كجم سكر . 3- ضبط 330كجم سمن نباتي +350 كجم زبدة مرجرين. 4- ضبط 2400 كجم سكر +1440 كجم حلوى. 5- ضبط 215 كجم رنجة. 6- ضبط 700 كرتونة غاز فريون. 7- ضبط 3750كجم زيت نخيل +2500 كجم فيليه دجاج. 8- ضبط 4000 دجاجة زنة 1100 جم . 9- ضبط 4800 زجاجة زيت طعام 900 مللي. 10- ضبط 1700 كجم لحوم مجمدة . 11- ضبط 1100 كجم عسل جلوكوز. 12- ضبط 6000 لتر صودا كاوية . 13- ضبط 1500 كجم بكرة خامات تستخدم في تصنيع الكمامات . ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الاسواق واعادة الانضباط ومصادرة كافة السلع المخالفة حرصا على صحة مواطني العاصمة