شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطور شوارع البحر الأعظم ومراد وترفع إشغالات موقف المنيب وربيع الجيزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات من الطريق العام فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى ذلك الشان .

وقامت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب بمتابعة طه عبد الصادق رئيس الحى برفع الإشغالات بموقف المنيب بالداخل والخارج و شارع ربيع الجيزى وأسفل الدائرى بالتنسيق مع شرطة المرافق و جهاز السرفيس .

كما تم متابعة أعمال التطوير بشوارع البحر الأعظم ومراد ونزلة الرمد ورفع كفاءة الحدائق بالحى، وفى سياق أخر بدأت أجهزة محافظة الجيزة أعمال رصف عدداً من الطرق بالواحات البحرية، بمتابعة الدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية وفى إطار التعاون المستمر بين الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية، وجهاز تعمير الوادى الجديد بالواحات البحرية

وتم البدء فى تنفيذ رصف 4 كيلو جديدة بمداخل قرى الواحات "قرية القبالة ،ومدخل قرية القصر ناحية طريق سيوة ، وتم تمهيد وتدشين طريق ضمن خطة الاستثمارية لمركز الواحات يربط بين طريق الابراج مع الطريق الدائرى بطول 1كم" حيث تم فرد طبقة السن بالطريق وتمهيده وجارى تمهيد وتدشين طريق مدخل طريق القبالة.