شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 326 حالة إشغال وتشميع محال مخالفة بالعجوزة والوراق ومنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى العجوزة بالجيزة، برئاسة اللواء ياسر سامى، حملة من خلال قطاع الرخص بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى، على المحلات التجارية التى تدار بدون ترخيص حيث تم غلق وتشميع محلين تجاريين لبيع ورد وملابس بشارع لبنان ومقهى بشارع ماهر هارون ومحل بلاى استيشن بأرض اللواء، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رفع 139 حالة إشغال متنوعة من خلال القيام بحملات إشغالات صباحية ومسائية لرفع كل الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين، كما تم كلبشة سيارات منتظرة مخالف لمعارض السيارات شملت بعض الشوارع بقطاع العجوزة وأرض اللواء، كما تم القيام بحملة ليلية تستمر للساعات الأولى من الصباح التالى لمتابعة غلق المحلات التجارية والورش طبقا للمواعيد المقررة.

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة للتعديات من الطريق العام وبمتابعة من اللواء زكي ممدوح سلام رئيس حي الوراق، تم اليوم شن حملة إشغالات مسائية شملت شارع ترعة السواحل - شارع التل - شارع القومية - شارع العروبة وأسفرت الحملة عن رفع عدد 137 حالة إشغال مع اتخاذ اللازم ضد المخالفين.

كما تم رفع 50 حالة إشغال ومتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق بمنشأة القناطر بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.