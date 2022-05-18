شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة يوم الجمعة لوجود أعمال إنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، عن إغلاق مؤقت لمحطة مترو العتبة، ليوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

وقالت الشركة: “بناءً عليه يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 بشكل طبيعي ومنتظم”.