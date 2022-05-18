شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية تصل الإمارات والسلطات تدعو السائقين إلى توخى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات الإماراتية، الأربعاء، تحذيرًا من حصول عواصف ترابية، وحثت السكان على البقاء متيقظين، حيث تتعرض الدولة الخليجية لعاصفة على غرار باقى دول المنطقة، حيث تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص المستشفيات.

ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، السائقين إلى توخى الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظًا على سلامتكم وسلامة مستخدمى الطريق، وفق فرانس برس.

ونشر المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات تحذيرًا، الأربعاء، داعيًا الناس إلى «الانتباه». من جهته، أكد ناطق باسم مطارات دبى أن حركة الطيران لم تتأثر.

وتسببت العواصف الترابية المستمرة منذ أيام فى تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ودخول آلاف الاشخاص المستشفيات فى مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، فى ظاهرة يرجح أن تزداد سوءًا خلال السنوات المقبلة.

وخيم الغبار وانعدام الرؤية على العراق والكويت والسعودية وإيران، فى ظاهرة مترابطة يعزوها الخبراء إلى التغير المناخى وقلة الأمطار والتصحر.

وفى البحرين، تستمر العواصف الترابية لليوم الثانى على التوالي، بينما قامت بعض المدارس بتحويل الطلبة للدراسة عن بعد، وتسبب الأتربة المصاحبة للعواصف الترابية مشكلات صحية جمة لمرضى الربو والحساسية والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض القلب، وكذلك كبار السن والأطفال والحوامل فى عديد البلدان.

وكانت سحب الغبار الأصفر غطت، الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض ومناطق شرق وغرب البلاد.