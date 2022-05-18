شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: إصابة آشلى بايدن ابنة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إصابة آشلى بايدن ابنة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حسبما ذكرت شبكة "سى ان ان " الأمريكية.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليون حالة.

ورأت الجامعة، عبر موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، أن مثل هذا التجاوز يمثل علامة فارقة مرعبة لفيروس ظهر لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، وأودى بحياة أول أمريكى أوائل عام 2020، وسرعان ما أصبح السبب الرئيسى الثالث للوفيات فى الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، رجح الخبراء أن يكون عدد الوفيات بسبب كورونا أعلى بكثير في الولايات المتحدة وحول العالم.

وعلى الصعيد العالمى، توفي ما يقرب من 6.3 مليون شخص بسبب كورونا، على الرغم من أن مراجعة حديثة لمنظمة الصحة العالمية قدرت أن العدد الإجمالي قد يكون أعلى من ضعف العدد السالف ذكره.

وأفاد الأستاذ والمدير التنفيذى للمركز الدولى لإتاحة اللقاحات الخاصة بـ بسبب كورونا فى كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، الدكتور ويليام موس بأن الولايات المتحدة وصلت إلى علامة فارقة قاتمة لم يكن من الممكن تصورها فى السابق وهى مليون حالة وفاة بسبب كورونا.