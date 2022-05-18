شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة والوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا والموقف التنفيذى لمشروع "مدينة الدواء".. ويكلف بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كل مؤسسات المنظومة الطبية

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