أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا".

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".



إحالة أوراق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس للمفتى وتحديد جلسة 11 يونيو للحكم إحالة أوراق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس للمفتى وتحديد جلسة 11 يونيو للحكم

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبرى، أوراق المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه، وتحديد جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبرى إلى مرافعة النيابة العامة بقضية مقتل الكاهن أرسنيوس وديد.

وقالت النيابة، إن المتهم أثبتت سلامة قواه العقلية وتم إعداد تقرير رسمي، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وأزهق روح المتهم أرسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كما يدعى.

وأضافت النيابة العامة، أن المجنى عليه بشوش الوجه كان يكرس حياته للدين يلتقى بحب وقبول كافة المواطنين، والمتهم أزهق بروحه قاصدا قتله.

وتباشر محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبرى، اليوم الأربعاء، محاكمة قاتل الكاهن أرسنيوس وديد فى الجلسة الثانية فى القضية وسمع المرافعات بعد سمع شهادة الشهود فى الجلسة الماضية.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة السبت الماضى بمرافعة النيابة، ثم استجوبت المجني عليه عبدالرحمن نهرو والذى أنكر قتل المجنى عليه.

وبدأت أحداث القضية، عندما شهدت محافظة الإسكندرية، حادثا بشعا قام خلاله رجل مسن، بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، ما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى جميع المصريين بسبب هذا الحادث المؤسف.



الحكومة توافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات لموظفى الدولة العاملين بالخارج الحكومة توافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات لموظفى الدولة العاملين بالخارج

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في تيسير فتح الإجازات، وبناء على مقترح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم.

وقالت وزارة الهجرة فى بيان لها ، إن القرار يسري على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية دون التقيد بمحل الإقامة

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين من خلال جميع مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل إقامة صاحب البطاقة وكذلك من خلال موقع دعم مصر، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك، فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا.

ويستطيع صاحب بطاقة التموين، ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع أستقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات، لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.



الحكومة توافق على إطلاق الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج الحكومة توافق على إطلاق الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.



وزير الطيران: بدء تشغيل مطار سفنكس الدولى منتصف يوليو المقبل وزير الطيران: بدء تشغيل مطار سفنكس الدولى منتصف يوليو المقبل

استعرض الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفنكس الدولى، غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني، الذي يعد داعماً رئيسياً لقطاع السياحة وحركة التجارة، لافتاً إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التى تشهد جهودا كبيرة فى هذه المرحلة، استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.

من جانبه، أوضح الوزير أنه تم إنجاز 90% من مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، لافتاً إلى أن التطوير يستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، مضيفا إلى أن "سفنكس" يعدُ أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة، والفيوم، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، مشيراً إلى أن تطوير مطار سفنكس سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية، والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، كما سيخدم أيضاً حركة الصادرات بصورة كبيرة.



بشرى لجماهير الأهلى.. المغرب يلغى إلزامية فحص كورونا لدخول البلاد بشرى لجماهير الأهلى.. المغرب يلغى إلزامية فحص كورونا لدخول البلاد

قررت الحكومة المغربية، إلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام علي مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بين الأهلي والوداد المغربي، وفى ظل أزمة بين حامل اللقب والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، بعد تحديد اعتماد الأخير استضافة المغرب للمباراة بما يتنافي مع مبدأ تكافوء الفرص.

وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البيان".

وأرجعت القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".

وكان النادي الأهلي قد تقدم بطلب رسمي للكاف للحفاظ علي حقوقه فى نصف سعة الاستاد بما فيها مدرجات الجماهير والمقصورة الرئيسية ، مع تقديم ضمانات لتيسير عملية استخراج تأشيرات السفر واجراءات دخول المغرب أمام جمهور المارد الأحمر.

وفي يوليو 2020‎، بدأت الحكومة المغربية فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول إلى المملكة.



الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع الحرارة غدا الخميس، لتسجل العظمى بالقاهرة 33 درجة، مؤكدة عودة انخفاض درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترت الظهيرة تجنبا لضربات الشمس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.



الداخلية توافق على نقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الداخلية توافق على نقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

قال مصدر أمنى، إن وزارة الداخلية استجابت لطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، لنقل المحكوم عليه علاء عبدالفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.