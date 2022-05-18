شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية إلكترونيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل رغبة البعض التقديم لمعاهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية، بعد الإعلان عن بدء التقديم عبر الإنترنت بداية من 21 مايو المقبل.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد خطوات التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية إلكترونيا

1. الدخول على موقع وزارة الداخلية

2. اختيار أيقونة خدمات معهد معاونى الأمن



معهد معاونى الأمن

3.فتح الأيقونة والضغط على كلمة استمرار

4. اختيار وسيلة للدفع الإلكترونى للتسجيل

5. تسجيل البيانات الشخصية

6.التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم

7.أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية