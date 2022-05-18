شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات المصريين بالخارج بشائر خير فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أرقاما جديدة تستعرض تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت ارتفاعا وصل إلى 72% فى الفترة بين 2015 إلى 2021.

سجلت 23.6 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022

ارتفعت 1.1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المالى الماضى

سجلت 3.3 مليار دولار فى مارس 2022 لترتفع بنسبة 12.8% بالمقارنة مع مارس 2021، حيث بلغت 2.9 مليار دولار.

72% ارتفاعا خلال الفترة من 2015 حتى 2021

31.5 مليار دولار فى 2021

29.6 مليار دولار فى 2020

26.8 مليار دولار فى 2019

25.5 مليار دولار فى 2018

24.7 مليار دولار فى 2017

18.6 مليار دولار فى 2016

18.3 مليار دولار فى 2015