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تحويلات المصريين بالخارج بشائر خير فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أرقاما جديدة تستعرض تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت ارتفاعا وصل إلى 72% فى الفترة بين 2015 إلى 2021.

 

 

تحويلات

 

سجلت 23.6 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022 

ارتفعت 1.1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المالى الماضى

 

سجلت 3.3 مليار دولار فى مارس 2022 لترتفع بنسبة 12.8% بالمقارنة مع مارس 2021، حيث بلغت 2.9 مليار دولار.

 

 

72% ارتفاعا خلال الفترة من 2015 حتى 2021 

 

31.5 مليار دولار فى 2021 

29.6 مليار دولار فى 2020 

26.8 مليار دولار فى 2019

25.5 مليار دولار فى 2018

24.7 مليار دولار فى 2017

18.6 مليار دولار فى 2016

18.3 مليار دولار فى 2015

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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