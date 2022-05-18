شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: ندعم السويد وفنلندا ضد أى تهديد بسبب عضويتهما بالناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرا إلى أن أمريكا ستواصل أنشطتها العسكرية فى بحر البلطيق، بحسب "العربية".

وأكد جو بايدن، إن واشنطن تتطلع للعمل مع الكونجرس والحلفاء فى الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة، مشيرا إلى أن أمريكا ستبقى يقظة مع السويد وفنلندا للرد على أى تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، مضيفا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.

هذا وتقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء .