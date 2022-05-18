شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: ندعم السويد وفنلندا ضد أى تهديد بسبب عضويتهما بالناتو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرا إلى أن أمريكا ستواصل أنشطتها العسكرية فى بحر البلطيق، بحسب "العربية".
وأكد جو بايدن، إن واشنطن تتطلع للعمل مع الكونجرس والحلفاء فى الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة، مشيرا إلى أن أمريكا ستبقى يقظة مع السويد وفنلندا للرد على أى تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، مضيفا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.
وحسب موقع روسيا اليوم، تلقى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، طلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف ببروكسل.
وقد اعتمد قرار الانضمام يوم أمس، الثلاثاء 17 مايو، من البرلمان الفنلندى بأغلبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات ضد الانضمام، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة والرئيس، سولي نينيستو.
وكذلك وقعت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندى، على الطلب السويدى يوم أمس، بينما سينظر مجلس "الناتو" أولا في طلبات العضوية، بعدها يجب التصديق على اتفاقية العضوية على المستوى الوطني في جميع دول الحلف الثلاثين.
وكانت رئيس الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، قد صرحت في وقت سابق أن السويد وفنلندا قررتا "السير يدا بيد خلال كامل عملية الانضمام إلى الحلف.