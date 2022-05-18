شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ جزيرة هونشو اليابانية، وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض, ولم يرد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن أقرت هيئة التنظيم النووى اليابانية، خطة لتصريف المياه المعالجة المخزنة فى محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية المعطلة فى البحر، ليتم الموافقة رسميًا على خطة إطلاق المياه المشعة منخفضة المستوى بدءًا من الربيع المقبل على اقصى تقدير بعد أن تستمع الهيئة التنظيمية إلى الطلبات المقدمة من الجمهور.