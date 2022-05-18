شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية؛ اطلع الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجهاً بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.