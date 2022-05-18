شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات: الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة تجاوزت 28 مليون راكب سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رساله للعاملين بمناسبة مرور 59 عام علي افتتاح مطار القاهرة الدولي.

وجاء في نص الرسالة: "الزميلات والزملاء في كل مواقع العمل بمرفق المطارات والملاحة الجوية المصرية، يسعدني أن أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة مرور 59 عامآ على الإفتتاح الرسمي لمطار القاهرة الدولي، والذي يعود إلى الثامن عشر من مايو من عام 1963م، ذلك اليوم الذي اختير لأستحضار إنجازات الماضي وللفخر والاعتزاز بما صنعه الرجال المخلصين في هذا الزمن، ولأجل أن يستكمل أبنائهم وأحفادهم مسيرة العمل والتطوير والحفاظ على هذا الصرح العظيم الذي يعد بوابة مصر الأولى وواجهتها الحضارية أمام ضيوفها من جميع أنحاء العالم.

وأضاف محروس: لم تتوقف مسيرة التطوير بمطار القاهرة، ولكنه شهد العديد من عمليات التطوير على مدار عقود منذ الافتتاح وحتى يومنا هذا، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمطار من 5 ملايين راكب سنوياً عند افتتاح المبنى الأول في عام 1963 إلى مايزيد عن 28 مليون راكب سنويا في الوقت الراهن، وليحتل بذلك موقعاً متميزاً متميزا على خريطة المطارات العالمية وبالأخص بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من حيث حجم الحركة والخدمات التي يوفرها للركاب وشركات الطيران، حيث يعد من أهم المطارات في المنطقة باعتباره مطارآ محورياً يربط حركة الطيران العابرة بين الشرق الغرب، كما يعد بوابة الدخول للقارة الإفريقية.

وأشار إلي إن الاحتفال بذكرى افتتاح مطار القاهرة هو رمز الإنجازات التي تحققت بكافة المطارات المصرية في السنوات الأخيرة وليس مطار القاهرة فحسب، فنحن نفخر بكل ماتحقق بمطاراتنا المنتشرة في شتى أرجاء البلاد، والتي تعد ركيزة أساسية لمختلف أبعاد التنمية.

وفي نهاية الرسالة، وجه رئيس الشركة القابضة التحية والتقدير للعاملين، موضحا أن ذلك لما تقدمونه لصالح مرفق المطارات والملاحة الجوية المصرية ولوعيكم وشعوركم بالمسئولية نحو شركاتكم ووطننكم في فترة جائحة كورونا العصيبة.