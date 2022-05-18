شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": تكلفة وموازنة تعيين 30 ألف معلم يتم توفيرها خلال العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن ميزانية مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيتم توفيرها خلال العام المالي الجديد 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

وأشار إلى أن هناك تحسين في مرتبات المدرسين وأنه تم زيادة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركوا في التطوير.

وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، حيث طالب بزيادة مطلوبة بنحو 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 ملايين جنيه، واشتراك الإنترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات فى المدارس الفنية بـ500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.

وتابع: الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.