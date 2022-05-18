شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقديم لمعاهد معاونى الأمن بالداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الداخلية شروط عامة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، أبرزها، أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية بغير طريق التجنس، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره"

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

واشترطت الداخلية في المتقدم أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بقطاع التدريب، قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.