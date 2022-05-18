3 رسائل تظهر لك عند تحديث بطاقة التموين برقم الهاتف.. تعرف عليها -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأ المواطنون ممن وصلتهم رسالة عبر بون صرف الخبز (تفيد ضرورة إدخال رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة المقيدة بطاقة التموين باسمه)، في تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر".

ويظهر للمواطن 3 رسائل عند التقديم عبر الموقع؛ وهي كالآتي:

- قبول رقم المحمول؛ ويعني ذلك أن الرقم مسجل في إحدى الشركات الأربع باسم رب الأسرة.

- في حالة عدم القبول ستظهر رسالة (برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة).

- في حالة عدم طلب التحديث؛ ستظهر لك رسالة بـ(رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث).

كانت وزارة التموين قد قررت فتح التحديث إلكترونيًّا عبر موقع دعم مصر، بعدما كان قاصرًا على مكاتب التموين، وتسبب ذلك في زحام كبير أمام المكاتب.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا يقضي بمد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت إليهم رسالة على بون الصرف، حتى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف المصيلحي، في بيان له، أن التوجيه بمد المهلة يأتي للتسهيل على المواطنين في تقديم أرقام هواتفهم المحمولة إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام المكاتب، مؤكدًا أن قرار تسجيل الأرقام على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم، بالنسبة إلى الخبز فقط، إلى نحو 72 مليون مواطن.