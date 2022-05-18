جمارك مطار القاهرة تضبط 1378 عبوة أدوية مع مصري قادم من تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من ضبط 1378 عبوة أدوية تحتوي على أمبولات وشرائط متنوعة لعلاج الأورام والاكتئاب والبروستاتا، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وأضافت الجمارك، في بيانها، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على الطائرة التركية، اشتبه مأمور الجمرك في راكب وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص تبين وجود 1378 عبوة أدوية بشرية أمبولات وشرائط متنوعة لعلاج الأورام والاكتئاب والبروستاتا بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات بنحو مليون جنيه .

وقرر الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب.