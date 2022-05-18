القوى العاملة: 500 منحة تدريب مجانية بمجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وأوضح الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة ومدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، أنه في إطار المسئولية المجتمعية للمركز ودوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، سيتم تقديم 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة بالمركز الرئيسي بالقاهرة 156 شارع الحجاز مصر الجديدة- القاهرة، والفروع بمحافظات الإسكندرية وأسيوط والسويس.