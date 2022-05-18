دون الذهاب للمقرات.. خطوات استخراج 4 وثائق رسمية إلكترونيًا في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أتاح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تُمكن المواطنين من استخراج أوراق ووثائق رسمية دون الحاجة للتواجد في المقرات الشرطية.

كيف يمكن تقديم الطلب؟

- التسجيل على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط: https://moi.gov.eg/home/contact

- إنشاء الطلب على بوابة وزارة الداخلية بالرقم القومي ورقم التليفون الخاص بك.

- الدخول على خدمات قطاع الأحوال المدنية.

- قراءة شروط الخدمة أولا والموافقة عليها ثم يقوم بتحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها.

ما هي الوثائق التي يستطيع المواطن الحصول عليها؟

- الشهادات المميكنة (ميلاد - وفاة - زواج - طلاق)

- بطاقات الرقم القومي (بدل فاقد - بدل تالف - تجديد)

- بيع استمارات البطاقات (العادية - العاجلة - المميزة)

- قيد (فردي مميكن - عائلي مميكن ثاني مرة)

ما هي طرق الاستلام؟

- تسليم الوثائق عن طريق البريد السريع طبقا للعنوان المدون ببيانات طالب الخدمة خلال 48 ساعة في القاهرة و72 ساعة خارج القاهرة، وفي نفس اليوم من خلال مندوب القطاع وفقا لرغبة المواطن.

- الدفع من خلال شركة فوري من خلال كارت "فيزا".

- عند إتمام الدفع وعدم إتمام الخدمة المطلوبة يتم استرداد المبلغ المدفوع من خلال إشعار كود يتم إرساله للمواطن.