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مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2022.. أبرزها مكافأة شهرية أثناء فترة الدارسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح أبوابها للراغبين في التقديم بمعاهد معاوني الأمن بداية من 21 مايو الجاري حتى 23 يونيو المقبل.

ما المزايا الممنوحة للمتقديم؟

تتضمن المزايا الممنوحة للمتقدمين وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، فيما يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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