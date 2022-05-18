للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2022.. أماكن سحب الكراسات بكل الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح أبوابها للراغبين في التقديم بمعاهد معاوني الأمن بداية من 21 مايو الجاري حتى 23 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء أنه لأول مرة سيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت عبر موقع الوزارة "moi.gov.eg”.

وسحب كراسات الالتحاق يكون من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" محافظات القاهرة ، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات الاسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة.

ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور"؛ بمحافظات المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد.

بالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، فسيتم التقديم بمعهد معاوني الأمن بطرة.