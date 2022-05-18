أهمها "أعزب واجتاز الإعدادية".. 10 شروط إلزامية قبل التقدم بمعاهد معاوني الأمن 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح أبوابها للراغبين في التقدم بمعاهد معاوني الأمن بداية من 21 مايو الجاري حتى 23 يونيو المقبل.

وحددت الوزارة شروطًا إلزامية على المتقدم لمعاهد معاوني الأمن جاءت على النحو التالي:

- مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

- ألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

- يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية والهيئة.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.