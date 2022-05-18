"بتربي قطط".. الداخلية تكشف ملابسات استغاثة فتاة من والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على "فيس بوك" استغاثة إحدى الفتيات لتعرضها لعنف أسرى من قبل والدها.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استغاثة (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) من تعرضها لعنف أسرى من قبل والدها.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (سائق، نجلته "مصابة بسحاجات وكدمات بالوجه" – مقيمان بدائرة القسم) وقرر الأول بقيامه بالتعدي على نجلته بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها لقيامها بتربية القطط بالشقة سكنهما وعدم قيامها بتنظيف الغرفة الخاصة بها، وبسؤال نجلته أيدت ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.