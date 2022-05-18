الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على "كلب" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على كلب وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على كلب داخل الشقة محل سكنه.

بالفحص تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية")،عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبسؤاله قرر امتلاكه كلبين، وأقر بقيامه بالتعدي على أحدهما لإحداثه أضرار بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.