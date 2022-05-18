شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تكنولوجيا الأغذية يستقبل ‏خبراء إسبانيين لبحث تحسين أوضاع مصانع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفدا من مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى يضم خبراء إسبانيين فى مجال تعظيم الاستفادة من شرش اللبن ومنسقا مشروع الابتكارات فى منتجات الألبان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة البحر المتوسط، والذى يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى لمصانع الألبان الصغيرة والمتوسطة من خلال إدخال تقنيات حديثة لتعظيم القيمة المضافة لشرش اللبن كأحد النواتج الثانوية الناتجة عن صناعة الجبن.

وبدأ الاجتماع بعرض تقديمى لرؤية ورسالة المعهد والتعرف على أقسامه المختلفة، وكذلك أنشطته فى المجال البحثى والإرشاد والتدريب والإنتاج ودوره فى خدمة المجتمع، ثم تلا ذلك عرض عن صناعة الألبان فى مصر ودورالمعهد فى تطوير هذه الصناعة وتمت مناقشة بين الجانبين عن إمكانية المعهد للتعاون مع الجانب الإسبانى فى مشروع تعظيم الإستفادة من شرش اللبن.

كما بحث الجانبان أوجه التعاون المشتركة فى العديد من المشروعات المستقبلية المدعومة من الاتحاد الأروبى فى مجال التصنيع الغذائى وفى نهاية الزيارة تم اصطحاب الوفد لزيارة أقسام ومعامل المعهد المختلفة للتعرف على إمكانيتها حيث أشاد الوفد بإمكانيات و قدرات المعهدللتعاون فى المشروع الجارى و المشروعات المستقبلية.

وفي سياق متصل نظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى داخلى لقسم بحوث الأغذية الخاصة و التغذية بعنوان متطلبات كفاءة المعاملطبقا لمواصفة " ISO/IEC 17025:2017".

يهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين على مواصفة ايزو 17025( ISO/IEC 17025:2017)‏ أو المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة هي المواصفة الخاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة والتي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) مع اللجنة الدولية الكهروتقنية.