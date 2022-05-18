شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشارك فى ورشة عمل للفاو حول نظام "المحاسبة المائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الموارد المائية والرى فى ورشة العمل الإقليمية التى نظمتها منظمة الأغذية والزرعة للأمم المتحدة (FAO) لعرض تجارب الدول العربية فى استخدام نظام "المحاسبة المائية"، والتى تعتمد على رصد الاحتياجات المائية لكل القطاعات.

تحدثت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ورشة العمل عن دور وحدة المحاسبة المائية فى إدارة الموارد المائية، موضحة أن نظامالمحاسبة المائية هو تتبع نقطة المياه من السد العالى حتى التخلص منها حى وصولها للنبات وهى نسبة تقديرية وعن طريق المحاسبة المائية، حتى يتم التعرف على كمية المياه التى نستهلكها للبنات ليكون هناك عدالة فى توزيع المياه وأيضا معرفة كمية المياه المنصرفة للخران الجوفىو المياه التى تذهب للمصارف فى كل محافظة وتتم متابعته وهذا النظام مطبق فى استراليا و الهند ويعتمد على قياسات حقلية فعلية ويوجداجهزة لقياس نسبة البخر.

ويتم إحضار صور أقمار صناعية لمصر كلها وبالتعاون مع الجهات البحثية لقياس كمية المياه التى تستهلك للبنات لمعرفة كمية المياه والمستهلك منها فى الزراعة ومياه الشرب والصناعة لإعادة تقييم الوضع، وتم البدء بالفيوم ثم المنيا مثل محصول القصب فى المنيا لقياسمنطقة بها الرى بالتنقيط ومنطقة بها رى سطحى لعمل محاسبة مائية تقيس الانتاجية باستخدام الاسلوب العلمى، والاستشعار عن بعدطبقا للحكم على نوع الرى المستخدم.

وشارك الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى فى جلسة تفاعلية عن كيفية تفعيل دور "المحاسبة المائية " فى حوكمة المياه ومواجهة ندرة المياه وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.

وشرح الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والإتصالات والمعلومات والأملاك عملية رصد ومتابعة قياسات البخر نتح للنباتات من خلال أحد الأجهزة المبتكرة لحساب "ET" "البخر-النتح".