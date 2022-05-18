شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات مؤتمر دار العلوم جامعة القاهرة حول الجودة فى التعليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال المؤتمر العلمي لكلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن الجودة في التعليم بحضور عدد من أساتذة دار العلوم وممثلي هيئة الجودة والاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقال الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر عرض رؤية كلية دار العلوم ورسالتها وغايات دار العلوم ومخرجات الأقسام المختلفة للتحديث والتطوير، مشيرا إلى أن دار العلوم سوف تحتفل هذا العام بمرور 150 عاما على تأسيسها، وهي فرصة لعرض دار العلوم فى حراسة اللغة العربية، وبناء الوعي ونشر قيم الوسطية والتسامح والوطنية.

وتحدث في المؤتمر كلا من دكتور محمد فتوح ممثلا عن الأقسام اللغوية والأدبية، ودكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية ممثلا عن الأقسام الإسلامية، وتناول دكتور احمد بلبولة دليل أخلاقيات المهنة واستراتيجية التعليم والتعلم، و تحدث دكتور حجاج أنور وكيل الكلية عن لائحة الساعات المعتمدة وتطبيقها ونظم التقويم. وتناول الدكتور محمد ثروت ممثلا عن الأطراف المجتمعية دار العلوم وسوق العمل وتدريب الطلاب على العمل الإعلامى.