شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مقرأة للمصلين بمسجد السيدة نفيسة للأئمة والأعضاء الرسميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" صورة لانعقاد مقرأة ‎مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها ظهر اليوم الأربعاء، للأئمة والأعضاء الرسميين.

وعقد مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، الجمعة الماضية، أول مقرأة للمصلين، وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مواعيد انطلاق المقارئ القرآنية فى مسجدى السيدة نفيسة رضى الله عنها، والإمام الحسين رضى الله عنه، حيث تنطلق مقرأة مسجد الإمام الحسين للأئمة والأعضاء الرسميين ظهر الاثنين من كل أسبوع، وللجمهور عصر الجمعة من كل أسبوع، فيما تعقد مقرأة مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها للأئمة والأعضاء الرسميين ظهر الأربعاء من كل أسبوع، وللجمهور عصر الجمعة من كل أسبوع.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مؤتمر صحفي سابق، إعادة فتح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم، مؤكدًا أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء ، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق ، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر بإذن الله تعالى ، مؤكدًا أن هذا من فضل الله سبحانه فله الحمد وله الشكر، في هذا البلد الطيب أهله ، البلد المؤمن أهله ، المحب لدينه ووطنه ، سائلًا الله (عز وجل) أن لا يكتب علينا غلق المساجد مرة أخرى.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.