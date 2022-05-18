شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد اعمال تطوير طريق المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

أكد المحافظ على ضرورة سرعه إنجاز أعمال رفع الرتش وإزالة العوائق التى تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كافه الجهات، مشيراً أن الطريق سيكون إضافة مرورية هامه لذلك القطاع الحيوى خاصة بعد تنفيذ أعمال غلق وتحويلات مرورية بالمنطقة بالتزامن مع تنفيذ محطات مترو الانفاق الخط الرابع.