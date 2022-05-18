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شكرا لقرائتكم خبر عن لحياة أفضل.. كيف تتخلص الدولة من مخلفات القاهرة المتراكمة منذ 50 عاما؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض خلال هذا الإنفوجراف أبرز معلومات عن أكبر مشروع لمكافحة تلوث القاهرة الكبرى
بدأت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولى تنفيذ مشروع إدارة المخلفات لمكافحة تلوث القاهرة الكبرى
يهدف المشروع لـ:
التخلص من أنواع المخلفات المتنوعة والمتولدة فى القاهرة والقليوبية
تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء
إضافة لدعم وتفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة
خفض انبعاثات أتوبيسات هيئة النقل العام
العمل على تغيير السلوكيات ورفع الوعى والتواصل إضافة لإدارة المشروع والرصد والتقييم
إقامة مجمع مدفن للمخلفات الصحية بالقليوبية لروافض معالجة المخلفات الصلبة البلدية على مساحة 5227 فدانا
العمل على تنفيذ محطة معالجة مخلفات البناء والهدم على مساحة 23 فدانا
تنفيذ مدفن للمخلفات الصحية بالقاهرة لروافض معالجة المخلفات الصلبة البلدية بمساحة 447 فدانا
إنشاء محطة معالجة المخلفات الطبية والتخلص منها بالقاهرة والقليوبية بمساحة 51.16 فدان
إنشاء مدفن للمخلفات الصحية لهيئة المجتمعات العمرانية خاص بروافض معالجة المخلفات الصلبة البلدية ومخلفات الهدم والبناء على مساحة 100 فدان
إنشاء محطة معالجة للمخلفات الصلبة البلدية بالقاهرة ومحطة إنتاج السماد العضوى وإعادة التدوير على مساحة 212 فدانا وأخرى بالقليوبية على مساحة 106 أفدنة