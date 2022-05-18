شكرا لقرائتكم خبر عن لحياة أفضل.. كيف تتخلص الدولة من مخلفات القاهرة المتراكمة منذ 50 عاما؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مخلفات القاهرة الكبرى من أهم الملفات التى كانت تؤرق المسئولين فى وزارة البيئة لأكثر من 50 عاما، والتنمية المحلية، ووضعت الوزارة العديد من الخطوات من أجل القضاء على المخلفات وبدأت الحكومة تنفيذ مشروع إدارة المخلفات.





ونستعرض خلال هذا الإنفوجراف أبرز معلومات عن أكبر مشروع لمكافحة تلوث القاهرة الكبرى











