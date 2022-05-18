شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتوجه للملكة المتحدة للمشاركة فى الترويج لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى المملكة المتحدة البريطانية للمشاركة فى البعثة التجارية التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA للترويج إلى مؤتمر COP27 المقرر عقده فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكذلك عقد اجتماعات مع بعض الشركات البريطانية لمناقشة سبل التعاون والاستثمار على أرض مصر وشرح وجهة نظر مجتمع الأعمال المدنى المصرى لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا.

وتتضمن الزيارة عددا من اللقاءات مع الشركات البريطانية لزيادة فرص التعاون فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر وبحث فرص الاستثمار فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء للقطاع الخاص.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، وفى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرضها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.