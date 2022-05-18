شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتقسيم حى شمال الجيزة إلى إمبابة والمنيرة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارا بتقسيم حى شمال الجيزة، إلى حى إمبابة وحى المنيرة الغربية، وذلك بناء على ما قدمه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

واوضح القرار، أن يكون حدود الحى الجديد نفس حدود قسم شرطة المنيرة الغربية، ويكون نطاق حى امبابة نفس حدود قسم شرطة امبابة.

وأوصى القرار بتغيير حى شمال الجيزة إلى حى امبابة كذلك نشر القرار بالجريدة والرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.



