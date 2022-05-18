شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار غدا ونشاط للرياح والعظمى فى القاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.