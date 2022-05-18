شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية دون التقيد بمحل الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين من خلال جميع مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل إقامة صاحب البطاقة وكذلك من خلال موقع دعم مصر، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك، فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا.

ويستطيع صاحب بطاقة التموين، ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع أستقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات، لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.