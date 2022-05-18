شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "التعليم" تنفى تعميم نظام "الأوبن بوك" بجميع الصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعميم نظام "الأوبن بوك" في جميع الصفوف الدراسية تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام "الأوبن بوك" في جميع الصفوف الدراسية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن نظام الأوبن بوك المتمثل في "كراسة المفاهيم" المعدة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقي والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقي الصفوف الدراسية، وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة في هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسي على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، تم وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ لتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي كان يقتضي على الطالب حفظها، حيث أن الهدف الرئيس منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة، دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب في اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

الحكومة توافق على إطلاق الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

وزير الطيران: بدء تشغيل مطار سفنكس الدولى منتصف يوليو المقبل

استعرض الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفنكس الدولى، غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني، الذي يعد داعماً رئيسياً لقطاع السياحة وحركة التجارة، لافتاً إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التى تشهد جهودا كبيرة فى هذه المرحلة، استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.

من جانبه، أوضح الوزير أنه تم إنجاز 90% من مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، لافتاً إلى أن التطوير يستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، مضيفا إلى أن "سفنكس" يعدُ أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة، والفيوم، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، مشيراً إلى أن تطوير مطار سفنكس سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية، والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، كما سيخدم أيضاً حركة الصادرات بصورة كبيرة.

بشرى لجماهير الأهلى.. المغرب يلغى إلزامية فحص كورونا لدخول البلاد

قررت الحكومة المغربية، إلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام علي مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بين الأهلي والوداد المغربي، وفى ظل أزمة بين حامل اللقب والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، بعد تحديد اعتماد الأخير استضافة المغرب للمباراة بما يتنافي مع مبدأ تكافوء الفرص.

وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البيان".

وأرجعت القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".

وكان النادي الأهلي قد تقدم بطلب رسمي للكاف للحفاظ علي حقوقه فى نصف سعة الاستاد بما فيها مدرجات الجماهير والمقصورة الرئيسية ، مع تقديم ضمانات لتيسير عملية استخراج تأشيرات السفر واجراءات دخول المغرب أمام جمهور المارد الأحمر.

وفي يوليو 2020‎، بدأت الحكومة المغربية فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول إلى المملكة.

الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع الحرارة غدا الخميس، لتسجل العظمى بالقاهرة 33 درجة، مؤكدة عودة انخفاض درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترت الظهيرة تجنبا لضربات الشمس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.

الداخلية توافق على نقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

قال مصدر أمنى، إن وزارة الداخلية استجابت لطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، لنقل المحكوم عليه علاء عبدالفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.