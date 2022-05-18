شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على صدور تراخيص تنفيذ المرحلة الثانية لنادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافى لكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب.

ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية لنادى الاتحاد السكندرى، فرع سموحة بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة بحى الشرابية، لاحتياج المحافظة لإقامة مستشفى عليها بنظام البدل كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والتى كانت مخصصة لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع، في قطعة أرض مساحتها 2200م، كائنة بحي الكوثر بالمحافظة لصالح جمعية رعاية الطلبة بسوهاج، لإنشاء مدارس خاصة عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص لخدمة أهداف العملية التعليمية لأبناء المحافظة.