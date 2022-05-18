شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة والقاهرة تسجل 32 وجنوب الصعيد يتجاوز الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية السواحل الشمالية 28 درجة مئوية شمال الصعيد 35 درجة مئوية أما جنوب الصعيد فيتجاوز حاجز 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.