سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يبحث التعاون بمجال الطاقة وتغير المناخ مع المفوضية الأوروبية

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القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور بدر عبد العاطي مع النائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية المسئول عن ملف التحول الأخضر وتغير المناخ فرانس تيمرمانس، التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والتحول الأخضر، وذلك في إطار التحضير الموضوعي واللوجيستي للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر القادم.



واستعرض الجانبان نتائج زيارة "تيمرمانس" إلى القاهرة في أبريل الماضي، ولقائه بوزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، حيث أكد تيمرمانس سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والنظيفة في ضوء الإمكانيات المصرية الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما الغاز المسال (LNG)، والربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي لاستغلال فائض الكهرباء في مصر، إضافة إلى الفرص الكبيرة في مجال التحول الأخضر، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.



كما تطرق اللقاء إلى كيفية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم مصر في رئاستها لـ(COP27)، وبما يُساهم في نجاحه من أجل دعم كافة الدول في مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات، واتخاذ إجراءات التكيُف مع تغير المناخ.